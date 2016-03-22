Защита экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца намерена обжаловать приговор

Защита бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, приговоренного к семи годам колонии за растрату, намерена обжаловать приговор, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Приговор незаконный, необоснованный. Иванец не совершал ни одного из вменяемых ему действий. Приговор будет обжалован", - сообщил 11 ноября после вынесения приговора адвокат Иванца Алексей Залесов.

Уголовное дело рассматривалось в Тихоокеанском флотском военном суде в закрытом судебном заседании, так как в деле содержались сведения, составляющие государственную тайну, приговор читался в открытом судебном заседании, поэтому была оглашена только вводная и резолютивная часть приговора.

Помощник председателя Тихоокеанского флотского суда Максим Волков после оглашения приговора сообщил журналистам, что суд установил, что Иванец, "являясь ректором ДВФУ и зная, что часть работ по разработке и внедрению программного обеспечения информационно-технической системы "Электронный университет" в полном объеме не были выполнены 15 сентября 2015 года противоправно и безвозмездно перечислил на расчетный счет подрядном организации ООО "Современный университет", подконтрольной Карлявину и Смурову деньги вуза - более 17,5 млн руб.".

Роль пособников в том, что они оформили документы, якобы подтверждающие законность платежей, добавил он.

Как сообщалось, в понедельник Тихоокеанский флотский военный суд признал Иванца винновым в растрате и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 500 тыс. руб.

Бывшие проректоры ДВФУ Алексей Цхе, Виктор Атаманюк и Игорь Сиротин приговорены к условным срокам. Цхе - к трем годам условно, Атаманюк - к 4 годам условно., Сиротин - двум годам условно. Экс-руководители "Современного университета" Сергей Карлявин и Никита Смуров получили реальные сроки, Карлявин - 4,5 годам лишения свободы, Смуров - 3,5 года.

Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Дело против него возбудили в 2016 году, расследованием занималось Главное следственное управление СКР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru