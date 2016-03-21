Оглашение приговора по делу экс-ректора ДВФУ Иванца перенесли на три недели

Заседание Тихоокеанского флотского военного суда, на котором будет оглашен приговор по делу обвиняемого в растрате бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца и пяти других фигурантов, перенесено с 21 октября на 11 ноября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"Это связано с большим объемом материалов уголовного дела", - пояснил представитель суда.

Как сообщалось, по данным следствия, в 2011 году между Дальневосточным государственным университетом и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 650 млн. руб.

Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло.

Тем не менее, считает следствие, в 2015 году Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу. В сентябре того же года ректор потребовал от главного бухгалтера вуза на основании указанных актов перевести ООО более 20 млн руб. с расчетного счета университета.

Иванец, обвиняемый по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), свою вину не признал, как и двое других обвиняемых - Смуров и Карлявин. Гособвинение попросило приговорить Иванца к восьми годам лишения свободы, сторона защиты считает вину экс-ректора ДВФУ недоказанной и просит вынести в отношении него оправдательный приговор.

Трое других фигурантов дела, в том числе Атаманюк и Цхе, признали полностью признали вину.

Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Расследование по делу ректора ДВФУ вело Главное следственное управление СКР. Дело в отношении Иванца было возбуждено в 2016 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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