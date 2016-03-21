7 лет колонии и крупный штраф - вынесен приговор бывшему ректору ДВФУ

Бывший ректор ДВФУ Сергей Иванец признан виновным в растрате 20 миллионов рублей и приговорен к семи годам лишения свободы, штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также лишается воинского звания и права занимать руководящие должности, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным Vl.ru, прокуратура просила приговор в виде восьми лет лишения свободы.

Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Расследование по делу ректора ДВФУ вело Главное следственное управление СКР. Дело в отношении Иванца было возбуждено в 2016 году.

По данным следствия, в 2011 году между Дальневосточным государственным университетом и ООО «Современный университет» был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году. Но этого не произошло. Тем не менее, по данным расследования, в 2015 году Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу. В сентябре того же года ректор потребовал от главного бухгалтера вуза на основании указанных актов перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета.

Бывшие проректоры Цхе и Атаманюк также проходят обвиняемыми по уголовному делу.

Обвинение просило признать всех подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы со штрафом. Сторона защиты считает вину Иванца недоказанной и просит вынести в отношении него оправдательный приговор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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