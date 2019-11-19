Защита осужденного на 7 лет колонии экс-ректора ДВФУ Иванца обжаловала приговор

Адвокат бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца, осужденного на семь лет колонии по делу о растрате, обжаловал приговор, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"В суд поступила краткая апелляционная жалоба адвоката, в которой он просит приговор отменить", - сообщила во вторник представитель Тихоокеанского флотского военного суда.

Жалоба будет рассматриваться в апелляционном военном суде.

Как сообщалось, 11 ноября Тихоокеанский флотский военный суд признал Иванца винновым в растрате 17,5 млн руб. при создании информационной системы для вуза и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в 500 тыс. рублей.

После оглашения приговора адвокат Иванца Алексей Залесный заявил, что приговор, на его взгляд, необоснованный.

Бывшие проректоры ДВФУ Алексей Цхе, Виктор Атаманюк и Игорь Сиротин были приговорены к условным срокам. Экс-руководители ООО "Современный университет", с которым вуз заключил контракт, Сергей Карлявин и Никита Смуров получили реальные сроки, Карлявин - 4,5 годам лишения свободы, Смуров - 3,5 года.

Находившийся под подпиской о невыезде Смуров объявлен в розыск, так как на оглашение приговора в суд он не явился.

Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Дело против него возбудили в 2016 году, расследованием занималось Главное следственное управление СКР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru