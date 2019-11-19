Защита осужденного на 7 лет колонии экс-ректора ДВФУ Иванца обжаловала приговор
Адвокат бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца, осужденного на семь лет колонии по делу о растрате, обжаловал приговор, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
"В суд поступила краткая апелляционная жалоба адвоката, в которой он просит приговор отменить", - сообщила во вторник представитель Тихоокеанского флотского военного суда.
Жалоба будет рассматриваться в апелляционном военном суде.
Как сообщалось, 11 ноября Тихоокеанский флотский военный суд признал Иванца винновым в растрате 17,5 млн руб. при создании информационной системы для вуза и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в 500 тыс. рублей.
После оглашения приговора адвокат Иванца Алексей Залесный заявил, что приговор, на его взгляд, необоснованный.
Бывшие проректоры ДВФУ Алексей Цхе, Виктор Атаманюк и Игорь Сиротин были приговорены к условным срокам. Экс-руководители ООО "Современный университет", с которым вуз заключил контракт, Сергей Карлявин и Никита Смуров получили реальные сроки, Карлявин - 4,5 годам лишения свободы, Смуров - 3,5 года.
Находившийся под подпиской о невыезде Смуров объявлен в розыск, так как на оглашение приговора в суд он не явился.
Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Дело против него возбудили в 2016 году, расследованием занималось Главное следственное управление СКР.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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