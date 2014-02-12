Температура во Владивостоке держится ниже климатической нормы на 3-4 градуса

14 октября с прохождением атмосферного фронта над Японским морем в утренние часы местами в южной половине Приморского края сохранялись осадки преимущественно в виде дождя, в отдельных районах со снегом. Количество выпавших осадков составило от 0,0 до 6 мм. За фронтом произошло вторжение холодного воздуха, и температурный фон стал ниже. Максимальные значения температур составили +6…+12 °C. В ночные часы погоду определял отрог азиатского антициклона. При малооблачной погоде усилилось выхолаживание, на большей территории столбики термометров понизились до −3…−10 °C, на побережье температурный фон понизился незначительно, +2…-2 °C.

Сегодня, 15 октября, днём на погоду в крае оказывает влияние отрог азиатского антициклона. День теплее вчерашнего на 2–4 градуса.

Во Владивостоке средняя суточная температура воздуха на протяжении трёх дней сохраняется ниже +8 °C и ниже средней климатической нормы на 3–4 градуса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Сегодня, 15 октября, во Владивостоке погода без осадков, ветер умеренный. Максимальная температура ожидается незначительно выше, чем вчера, +8…+10 °C.

Между тем, в ближайшие сутки потепление в Приморском крае продолжится. Ночью атмосферное давление над краем будет падать, облачности прибавится. Минимальные температуры воздуха станут немного выше минувшей ночи, +1…−4 °C, в горных районах до −10 °C. На побережье до +8 °C. Днём снова прояснит, ветер поменяет своё направление с южного на северо-западное. Фон максимальных температур повысится ещё на 2–4 градуса и составит +12…+17 °C, на северо-востоке +6…+11 °C.

Во Владивостоке в среду, 15 октября, осадков не предвидится, и станет ещё теплее. Минимальная температура воздуха +5…+7 °C, максимальная +12…+14 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]