Морозы усилятся в Приморье

Сегодня, 4 декабря, циклонический вихрь над Охотским морем переместится на восток, и его влияние на погоду Приморья ослабеет. Рост атмосферного давления продолжится. Северо-восточными потоками будет выноситься облачность от охотоморского циклона на север края, здесь небольшой снег задержится. На остальной территории без осадков. На юго-востоке и востоке сохранится сильный северо-западный ветер. День станет ещё прохладней на 3–5 градусов, чем вчера.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ближайшие сутки над Приморьем будет усиливаться отрог холодного азиатского антициклона. На большей территории осадков не предвидится, но на севере по-прежнему есть вероятность небольшого снега. Ветер свежий, на востоке сильный. В ночные часы минимальные температуры станут на 2–6 градусов ниже прошедшей ночи. Днём тропосферная ложбина холода будет трансформироваться в сторону тепла, и максимальные температуры ожидаются немного выше, чем сегодня.

Во Владивостоке сегодня погода малооблачная, со свежим северным ветром. Максимальная температура воздуха −9…−12 °C. Завтра похолодание продолжится, температурный фон станет ещё на 1–3 градуса ниже. Осадков не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]