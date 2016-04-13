Приморская картинная галерея объявила о новом проекте: «Молодые и талантливые». Его открыла Светлана Фирюлина, которая еще студенткой заставила обратить на себя внимание. Предложение о персональной выставке она получила, едва закончив Институт искусств - это почти сенсация.

Не каждый мастер, состоящий в Союзе художников, удостаивается персональной выставки в государственной галерее. Но Светлана Фирюлина так сильно выделялась на студенческих вернисажах и полноправно участвовала в профессиональных, что не было сомнений — именно ей быть первой в ряду «Молодых и талантливых».

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: «Конечно, то количество работ, которое мы видим, художники поймут, о чем я говорю: собрать даже работы для персональной выставки — это тоже большой труд. Не у каждого найдется такое количество вещей, чтобы представить такую полноценную персоналку».

Она открывает свою персональную выставку на фоне дипломной работы, которую защитила на «отлично» - летом везла огромную картину, свернутую в рулон, на автобусе. Никто из попутчиков не подозревал, что скромная девушка — победитель всероссийских и международных конкурсов. Ее картины уже вошли в фонды краевого музея, галерей Владивостока и Китая, в частные коллекции России и зарубежья.

Александр Богдан, зритель: «Немножко сердце защемило от нашей юности – смогла ухватить и смогла подать дух того времени, понимаете, и так здорово!»

Михаил Лесков, зритель: «У меня слов нет, просто красиво! Ну, нравится!»

Старые лодки, просоленные волной и ветром, где каждая трещинка — словно морщины бывалого моряка. Деревянные двери, которые хочется потрогать, вспоминая детство на бабушкином крыльце. Во владивостокских двориках Светлана пропадает целыми днями, читая судьбы поколений...

Светлана Фирюлина, художник: «Когда я рисовала, мне рассказывали, что уже кого-то нет, кто-то переехал, а именно этот почтовый ящик остался. Это так здорово, так интересно, так трогательно».

Зрители узнают работы Фирюлиной, даже не взглянув на этикетку. Удивляясь, как правдиво она изображает материю. Ее секреты — это сепия, темпера, особые материалы и кропотливая техника.

Елена Полунина, преподаватель ДВГИИ: «Даже видно: дом после пожара, видно даже угольки на этой двери, и одинокая собака, которая ждет своего хозяина, а хозяин уже, может быть, съехал. И даже видишь целую историю, и предысторию этих картин».

Ее собственная история началась в поселке под Магаданом. В суровой красоте севера рождалась мечта стать художником, и она им стала. Светлана Фирюлина. «Здесь и сейчас» - выставка с простым названием приглашает взглянуть внимательно и не торопясь. В залах на Партизанском проспекте до 3 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]