Жители села Васильевка в Михайловском районе могут остаться без единственного места отдыха. Территорию спортивной площадки отдали в аренду, причем ещё несколько лет назад. Об этом местные узнали недавно, когда рабочие на спецтехнике попытались выгнать их детей с футбольного поля.

Футбольные ворота и волейбольная сетка. Эта поляна — как центральная площадь целого села. Несколько лет назад школа в Васильевке превратилась в руины. С тех пор общественная жизнь кипит только здесь: взрослые устраивают праздники, дети играют в футбол. Причём на дворовые турниры собираются без преувеличения все 600 жителей села.

Татьяна Маркова, жительница с. Васильевка: «Ни школы, ни садика, ничего нет. Вот одно развлечение осталось, и то хотят забрать».

Наталья Ещенко, жительница с. Васильевка: «Мне 64 года, я сколько помню, мы даже маленькие здесь были. А есть люди постарше, и тоже здесь играли».

Лобное место, так называют васильевцы поляну. Во времена колхоза село застраивалось вокруг территории. Сейчас же прямо в центре появилась подложка под фундамент.

Эту территорию отдали в аренду. Причём об этом стало известно буквально на днях, когда рабочие попытались выгнать местную детвору с поля. При этом начальный этап стройки стартовал уже после того, как истёк срок аренды.

Как оказалось, в аренду поле сдали ещё в 2013-ом, правда оформил участок наниматель — его имя не называют даже в местной администрации — спустя три года. Сейчас пришла пора отчитываться за использование территории.

Юлия Балабадько, начальник управления по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Михайловского района: «Была бы возможность расторгнуть договор аренды по суду, если бы гражданин не начал строительство. А, поскольку он уже начал строительство, то расторгнуть такие договора, скорее всего будет невозможно».

Не догадываясь о том, что земля частная, васильевцы шесть лет облагораживали её своими силами.

Марина Горенко, жительница с. Васильевка: «Мы это всё выкашивали, мы эти баллоны вкапывали, мы красили. Причём, на одном субботнике глава Михайловского поселения тоже с нами принимал участие».

Сейчас же в местной администрации на жителей Васильевки внимание обратили только лишь после приезда нашей съёмочной группы. Поскольку альтернативы для сельского стадиона нет, строительство на территории всё-таки можно остановить.

Юлия Балабадько, начальник управления по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Михайловского района: «Единственный выход, всё-таки нам подать заявление на расторжение и признание материалов межевания недействительными. До конца октября мы всё постараемся передать, направить материалы дела в суд».

Чтобы процесс ускорить селянам и администрации придётся объединиться. Вместе им необходимо составить протокол. Он станет дополнительным доказательством в деле о признании договора аренды земельного участка недействительным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]