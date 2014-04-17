"У нас нет там никакого перепаханного поля". В Красноармейском районе отреагировали на возмущения местных жителей по поводу установки детской площадки

В Красноармейском районе руководство села Измайлиха ответило на материал, который Вести:Приморье показали накануне. Напомним, местные жители пришли в недоумение после того, как строители закончили все работы по установке деткой площадки. Этого события в удаленном таежном селе люди ждали с нетерпением. Однако, то , что появилось в итоге , их разочаровало. Горки и качели стоят почти в перепаханном поле, на котором большие камни и рытвины. Вокруг грязь и кирпичи. Вот, как ситуацию прокомментировали в администрации сельского поселения.

Комментирует Надежда Бажан, глава Измайлихинского сельского поселения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]