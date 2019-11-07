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Новая детская площадка разочаровала жителей приморского села Измайлиха

Жители села Измайлиха в Красноармейском районе пришли в недоумение после окончания работ по установке в центре села детской площадки. Как раз тот случай, когда строители ушли, а осадок остался. А ведь в удаленном таежном селе появление детского городка ждали как события года. Однако, то что появилось в итоге - разочаровало селян. Горки и турникеты стоят почти в перепаханном поле, на котором большие камни и рытвины. Вокруг грязь и кирпичи. Кто ответит за такие некачественные работы, предстоит выяснить.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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