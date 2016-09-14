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Весь труд насмарку: фермерам не позволяют решить проблему с размытыми дорогами

Весь труд насмарку: фермерам не позволяют решить проблему с размытыми дорогами

В Ханкайском районе стихия затопила соевые поля местных фермеров, сообщают «Вести:Приморье». Планы на изначально хороший урожай придётся корректировать - поля стоят в воде.

В тоже время, фермер из Майского сообщает, что районная администрация запрещает ему и его коллегам взять на себя отсыпку дорог дресвой из местных карьеров, чтобы максимально быстро ликвидировать размывы на дорогах и увести воду с полей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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