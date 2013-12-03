Синоптики пообещали россиянам тёплый ноябрь
В Гидрометцентре пообещали россиянам тёплый ноябрь Россиян может ожидать тёплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Не исключено, что превышение средних показателей будет наблюдаться в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также почти везде на юге страны, - рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.
На азиатской территории теплее обычного может быть на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале.
На Дальнем Востоке теплее обычного предположительно будет на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке.
А вот прохладней обычного температура вполне возможно окажется на юге России — в Краснодарском крае и в южной части Крыма. Ниже климатической нормы будет она в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Около нормы — практически на всей территории Сибири.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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