Майская погода в РФ: чем обрадует или огорчит россиян

В мае на большей части европейской территории России ожидается теплая погода, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, сообщают «Вести:Приморье».

На большей части Центрального федерального округа, на западе Поволжья и Краснодарского края, а также в Крыму температура будет выше климатической нормы.

По словам синоптика, температура в пределах нормы будет на западе: в Ленинградской, Новгородской и Псковских областях — около +15...+20 °С днем, а ночью в районе +6...+11 °С. В то же время не исключены и заморозки.

В центральной части страны температура будет в районе +20 °С днем и около +10 °С ночью. Похожая ситуация будет и в Поволжье. Кроме того, на юге региона возможно повышение температуры до +24°С.

На нижней Волге и нижнем Дону в мае будет тепло — +25 °С, а на юге Краснодарского края и на побережье Черного моря температура может подняться до +26 °С.

На юге Урала, как спрогнозировала синоптик, ночью температура будет около нуля— пяти градусов тепла, а днем — около +15...+20 °С. Однако, также возможны заморозки.

На юге Сибири ожидается около +5...+10 °С ночью и днем до +20 °С, а в центральных районах Красноярского края и Иркутской области также возможны заморозки.

На юге Дальнего Востока погода будет схожа с ситуацией на юге Сибири, а на севере Якутии ожидается до -7 °С ночью и до +10 °С днем.

Паршина предупредила, что на европейской территории осадки будут в пределах нормы, а больше — на крайнем западе — в Брянской, Смоленской и Курской областях, а также на севере Сибири, на Сахалине, в Приморье и южных и центральных районах Хабаровского края.

В предгорьях Алтая, на большей части Иркутской области и в центральных и южных районах Красноярского края, напротив, будет мало осадков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]