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"Вести: Приморье": Впервые в зоопарке Владивостока родились львята

Впервые на Дальнем Востоке родились маленькие львы. Сенсационное пополнения случилось в зоопарке Владивостока. Двоих малышей львица Астра принесла меньше двух недель назад. Сейчас котята скрыты от глаз посетителей, они находятся в теплом логове вместе с матерью. Мировые эксперты называют появление этих котят настоящим чудом. Все подробности смотрите в программе "Вести: Приморье" сегодня в 20:45 на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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