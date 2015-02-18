Тигриное семейство поселилось недалеко от реабилитационного центра в Приморье

Недалеко от Центра «Тигр» в Приморье поселилось тигриное семейство - мама с двумя тигрятами и взрослый самец,- сообщает "Вести: Приморье".

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"Раньше эта территория не была заселена хищниками, потому что фотоловушки мы ставим не первый год. Благодаря тому, что охотпользователь уделяет большое внимание сохранению копытных на своей территории, амурские тигры оценили по достоинству это место для комфортного проживания", - рассказывают в центре "Тигр".

С жителями близлежащих сел проведены беседы, как жить бок о бок с амурскими тиграми.

«Были проведены встречи с жителями таёжных поселков, в частности, с общиной староверов в поселке Новый. Разумеется, они не в восторге от появления тигра в своих угодьях, так как неизвестность всегда пугает, а тигр для них - что-то неизведанное и чуждое. С учетом того, что в основном они занимаются сельским хозяйством, в частности, животноводством, то тигр для них может нести потенциальную угрозу, так как они привыкли отпускать животных на свободный выпас в лес без всякого надзора. Очень важно просвещать таких людей и убеждать их в том, что необходимо следить за своим скотом, не допускать свободного, безнадзорного выпаса животных в лесу, чтобы не провоцировать тигров на нападение и создание конфликтных ситуаций. В рамках поездки в очередной раз специалисты провели с местными жителями беседу, а также установили в посёлке приобретенные за счёт нашей организации четыре комплекта электроизгороди для обеспечения безопасности на пастбищах сельскохозяйственных животных. Это позволит минимизировать возможность нападения тигра на скот и избежать в дальнейшем конфликтов с местными жителями», - отметил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]