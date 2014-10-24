На Дальнем Востоке выявили 106 нелегальных финансовых организаций

За девять месяцев 2019 года Дальневосточное главное управление Банка России выявило 106 организаций, нелегально действовавших на финансовом рынке макрорегиона. Как и прежде, в основном это нелегальные кредиторы — 76 организаций или 72% от общего числа выявленных нелегалов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России, больше всего нелегальных кредиторов выявлено на территории Приморского края — 24 организации, в Якутии и Хабаровском крае выявлено по 15 организаций, на Сахалине — 11, в Приамурье — 7, на Камчатке — 2, в Магаданской области и ЕАО выявлено по одному нелегальному кредитору.

Регулятор также выявил 23 недобросовестных посредника, которые работали на страховом рынке. На Камчатке было выявлено 18 таких компаний, в Приморье — три, в Амурской и Магаданской областях — по одной. За деньги мошенники предлагали гражданам содействие в оформлении полисов ОСАГО в электронном виде, что запрещено законом.

«В общей сложности Банк России выявил 58 недобросовестных посредников, работавших на страховом рынке. То, что на Дальний Восток приходится основной массив таких организаций, объясняется, прежде всего, низкой доступностью финансовых услуг на территории», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.

По словам эксперта, подобные организации, рассчитывая присвоить часть страховой премии, направляют страховщикам в электронном виде заявления с недостоверными данными о лицах, допущенных к управлению, а также о характеристиках транспортного средства. Таким образом в автоматизированную информационную систему ОСАГО попадает заведомо ложная информация. Кроме того, и лицензированные страховщики, и сами автомобилисты несут финансовые потери.

За девять месяцев в ДФО также выявили одного нелегального брокера и шесть организаций с признаками финансовых пирамид.

По всем выявленным субъектам нелегальной финансовой деятельности Дальневосточное ГУ Банка России направило в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ 231 материал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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