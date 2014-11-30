Ценный свидетель в деле об убийстве за измену разыскивается во Владивостоке

В Приморье расследуется уголовное дело по факту убийства 21-летней женщины в квартире дома 123 на улице Снеговой в городе Владивостоке (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний муж потерпевшей. По версии следствия, 19 августа 2019 года обвиняемый уличил потерпевшую в измене и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.

Следователь просит откликнуться водителя автомобиля марки «Тойота Приус», который 19 августа 2019 года в утреннее время (в период с 07 часов 30 минут до 08 часов 30 минут) двигался на указанной автомашине по улице Снеговой в сторону «Дальхимпрома», после чего на одной из остановок общественного транспорта («Завод мебельной фурнитуры», «АЗС», либо «Товарный двор») посадил в салон своей автомашины двух «голосовавших» на обочине пассажиров, а именно мужчину, гражданина Республики Узбекистан возрастом 25-30 лет, с которым был мальчик возрастом 3-х лет.

По просьбе пассажира за вознаграждение он отвез их к дому № 123 по улице Снеговой в городе Владивостоке, где пассажир покинул салон автомашины, вошел в дом по указанному адресу и отсутствовал 10-15 минут, мальчик в это время находился с водителем в салоне автомашины. После того как мужчина вышел из подъезда, он выкинул мусор в один из мусорных баков, расположенных вблизи с домом, сел в салон автомашины и водитель отвез его и мальчика к зданию проката автомашин «Alfa-car», расположенному в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс», по улице Иманской дом 10 в городе Владивостоке, где высадил и уехал.

Водителя автомобиля просим обратиться в следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, улица Суханова, 1а или позвонить по телефону 8(902) 076 25 69.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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