Казнил за измену: во Владивостоке задержан убийца 21-летней девушки
Убил из ревности. Подозревая свою девушку в измене, 28-летний ранее судимый приморец зарезал ее. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщили корреспонденту «Вести: Приморье» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения трупа 21-летней женщины с признаками насильственной смерти.
По уголовному делу задержан 28-летний ранее судимый сожитель потерпевшей, который сознался в совершении убийства.
По версии следствия, 19 августа 2019 года подозреваемый, находясь в квартире дома по ул. Снеговой в Первореченском районе г. Владивостока, нанес женщине множественные колото-резаные раны тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Причиной поступка послужило то, что девушка была уличена подозреваемым в многочисленных изменах.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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