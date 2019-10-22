Товарищеская встреча детских футбольных команд «Сокол» и «Адмирал» на поле уссурийского интерната для трудных подростков. Видеорепортаж Евгении Егошиной
Традиции благотворительности для гражданского общества Приморского края давно стали нормой, но на поддержку людей в местах принудительного содержания ориентированы очень немногие. Товарищеская встреча детских футбольных команд «Сокол» и клуба «Адмирал» на поле уссурийского интерната для трудных подростков, организованная членами ОНК Приморского края, - один из таких проектов.
Энергичные передачи, голы и пенальти, эмоциональные возгласы болельщиков – в этом матче все как в настоящем футболе. Для воспитанников интерната для трудных подростков занятия футболом – и способ самореализации, и возможность заслужить авторитет в своем непростом коллективе.
Алексей Рябушкин, капитан футбольной команды «Сокол» закрытой школы-интерната имени Т.М. Тихого (Уссурийск): «Занимаюсь футболом около трех лет… Секция у нас идет 4-5 раз в неделю… Выезжаем, играем».
Дружеский матч закончился общим чаепитием, вручением воспитанникам интерната билетов на матч клуба «Адмирал» в «Фетисов-арене» и оборудования для игры в настольный теннис.
Олег Михайлов, председатель приморской общественной организации инвалидов и ветеранов Афганистана, член ОНК: «От всех от нас – от ОНК, общественной организации инвалидов и ветеранов Афганистана, организации «Контингент»… »
Матч на поле уссурийского интерната стал одним из мероприятий программы ОНК Приморского края по помощи лицам в местах принудительного содержания.
Татьяна Чернилевская, председатель ОНК Приморского края, член ОС УМВД Приморского края: «В подобного рода мероприятиях у нас принимают участие такие общественные организации, как Приморское отделение Российского детского фонда… ветеранов и инвалидов Афганистана, у нас есть два замечательных начинания – фонд «Калина красная»,… движение, сформировавшееся уже в этом созыве, которое называется «ЗаКолючая Россия».
В активе действующего созыва приморской ОНК – проведение спортивных мероприятий и организация творческих встреч членов Союза писателей, развитие образовательных программ, пополнение библиотек исправительных учреждений. Матч на поле уссурийского интерната в этом смысле совсем не исключение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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