Традиции благотворительности для гражданского общества Приморского края давно стали нормой, но на поддержку людей в местах принудительного содержания ориентированы очень немногие. Товарищеская встреча детских футбольных команд «Сокол» и клуба «Адмирал» на поле уссурийского интерната для трудных подростков, организованная членами ОНК Приморского края, - один из таких проектов.

Энергичные передачи, голы и пенальти, эмоциональные возгласы болельщиков – в этом матче все как в настоящем футболе. Для воспитанников интерната для трудных подростков занятия футболом – и способ самореализации, и возможность заслужить авторитет в своем непростом коллективе.

Алексей Рябушкин, капитан футбольной команды «Сокол» закрытой школы-интерната имени Т.М. Тихого (Уссурийск): «Занимаюсь футболом около трех лет… Секция у нас идет 4-5 раз в неделю… Выезжаем, играем».

Дружеский матч закончился общим чаепитием, вручением воспитанникам интерната билетов на матч клуба «Адмирал» в «Фетисов-арене» и оборудования для игры в настольный теннис.

Олег Михайлов, председатель приморской общественной организации инвалидов и ветеранов Афганистана, член ОНК: «От всех от нас – от ОНК, общественной организации инвалидов и ветеранов Афганистана, организации «Контингент»… »

Матч на поле уссурийского интерната стал одним из мероприятий программы ОНК Приморского края по помощи лицам в местах принудительного содержания.

Татьяна Чернилевская, председатель ОНК Приморского края, член ОС УМВД Приморского края: «В подобного рода мероприятиях у нас принимают участие такие общественные организации, как Приморское отделение Российского детского фонда… ветеранов и инвалидов Афганистана, у нас есть два замечательных начинания – фонд «Калина красная»,… движение, сформировавшееся уже в этом созыве, которое называется «ЗаКолючая Россия».

В активе действующего созыва приморской ОНК – проведение спортивных мероприятий и организация творческих встреч членов Союза писателей, развитие образовательных программ, пополнение библиотек исправительных учреждений. Матч на поле уссурийского интерната в этом смысле совсем не исключение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]