Студентам Владивостока рассказали, как получить работу в лучшей компании IT-сервиса России. «День СИБИНТЕК» прошел на территории одного из ведущих вузов страны. Что может ждать молодого специалиста в сфере IT-технологий?

Суровые реалии 21 века: битва за таланты. День компании «СИБИНТЕК» для студентов — отличная возможность проявить их, показать свой потенциал и возможно попасть на практику. Оказаться в числе сотрудников крупнейшей компании IT-сервиса России вполне реально. Главное - не упустить свой шанс.

Юлия Губенко, директор по корпоративным информационным системам «СИБИНТЕК»: «Мы подготовили рассказ про самые крупные и качественные технологии, которые у нас применяются, мы подготовили игру, мы подготовили рассказ о тех, кто уже работает с Дальнего Востока».

Цикл презентаций провели ведущие специалисты компании «СИБИНТЕК» - лидера в оказании услуг сервисного обслуживания. Сегодня организация смотрит в будущее и делает ставку на молодых специалистов - выпускников компьютерных наук.

Михаил Синьговский, директор Филиала «Макрорегион Дальний Восток» «СИБИНТЕК»: «Наша задача представить «Сибинтек» и разобрать студентов по секциям, по разным направлениям деятельности, кому куда интересно, чтобы немножко глубже погрузить их в нашу работу».

Студентов познакомили с широким перечнем вакансий, льготами, перспективами, от информационных систем до строительства объектов. Немалый интерес у будущих кадров вызвали инновационные проекты и программы.

Виталий Севастьянов, студент ДВФУ, кафедра информационных технологий систем и связи: «Порой, после выпуска ты не понимаешь, куда ты можешь устроиться, куда можешь пойти. Поэтому как раз приезжают и рассказывают, куда можешь. Ну. вообще порадовало, что больше всего проектов, в которых можно было бы поучаствовать. И если быть вполне активным сотрудником, то можно повысить свою должность до какой-то более лучшей».

«День «СИБИНТЕК» проходит на Дальнем Востоке во второй раз, как заявляют организаторы взаимодействие с вузом продолжится и в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]