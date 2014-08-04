Грузовик заблокировал трассу Владивосток-Находка
Утром 23 октября грузовик, застрявший в районе дорожного ремонта под Фокино, блокировал движение на трассе Владивосток-Находка, сообщают подписчики WhatsApp Вести:Приморье".
"Трасса под Фокино со стороны Находки заблокирована. Застрял грузовик в щебне. Строительная техника помогать не торопится", - сообщает наш подписчик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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