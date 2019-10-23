«Перекоп» вернулся во Владивосток. Учебный корабль завершил дальний штурманский поход курсантов военно-морских училищ и институтов. 118 студентов под руководством офицеров-преподавателей преодолели расстояние в семь с половиной тысяч миль. Во время похода, курсанты отработали на практике все теоретические знания.

Швартовка «Перекопа» – долгожданное событие для офицеров Тихоокеанского флота и для курсантов, которые прибыли на корабле.

Андрей Колесников, корреспондент: ««Перекоп», хоть и приписан к Балтийскому флоту, однако сам на Балтике в последнее время бывает довольно редко. Сюда во Владивосток корабль пришел после длительного перехода Северным морским путем, после посетив еще Камчатку и Сахалин. Для курсантов - будущих морских офицеров - такие рейсы – лучшая возможность подготовиться к большим океанским походам и кругосветкам».

На борту «Перекопа» - больше 118 курсантов морских вузов Санкт-Петербурга и Владивостока, а также воспитанники Нахимовского военно-морского училища – 51 человек.

Евгений Храмков, 11 класс, вице-старшина, Нахимовское училище: «Несли штурманские вахты, штурманское дело, учились определять погоду. Чувствуется романтика моря, бриз, качка... Я хотел бы пожелать каждому такой опыт».

Позади - тысячи морских миль. За кормой остались Североморск – Архангельск – Тикси – Певек – Петропавловск-Камчатский и Корсаков… С начала сентября будущие моряки осваивали штурманские дисциплины, познавали навыки управления целым кораблем, в штиль или шторм ни не раз выступили дублерами вахтенных офицеров в суровых условиях Арктики и северной части Тихого океана.

Герман Ефанов, 11 класс, Нахимовское училище: «Самое сложное было продержаться на корабле, первые дни, пока ты осваиваешься».

Корабль хоть и носит статус учебного, но в то же время является полноценной боевой единицей – оснащен артиллерией и реактивными бомбовыми установками. И если для курсантов, это была вполне себе классическая практика, то для нахимовцев – одиннадцатиклассников – возможность определиться со своим будущим и понять всю сложность и важность профессии военного моряка.

Олег Игнасюк, командир похода капитан 1 ранга: «Владивостокские нахимовцы, они - молодцы. Они стояли и вахты, и штурманские… Я думаю, что, судя по глазам, есть такое понятие на боевом курсе, вот они - на боевом курсе. Я думаю, они все станут морскими офицерами».

После стоянки во Владивостоке «Перекоп» отправится в Кронштадт, Южным морским путем, таким образом, завершая масштабный евразийский поход.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]