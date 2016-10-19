Владивосток начнут подключать к теплу на следующей неделе

Отопление подано во все жилые дома и на социальные объекты Приморского края, исключение составляют Владивосток и Славянка – их планируют начать подключать к теплу с 28 и 29 октября соответственно , - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. В первую очередь тепло будет подано в больницы, детские сады и школы, затем отопление появится в жилых домах.

Уже запущено 640 котельных из 840 в 33 муниципальных образованиях. Сейчас идет процесс регулировки тепловых пунктов, внутридомовых систем, устраняются мелкие аварии на теплотрассах.

Процесс запуска тепла во Владивостоке займет примерно пять дней, - отметили в администрации края.

В течение лета в крае заменено 70 котлов, более тысячи единиц различного оборудования. Только во Владивостоке переложено более 4,5 километров теплотрасс, проведен планово-предупредительный ремонт и на крупнейших теплоисточниках, обеспечивающих теплом Артем, Владивосток и Партизанск.

Особое внимание уделено запасам жидкого и твердого топлива на котельных Приморья. Сейчас количество мазута и угля превышает нормативы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]