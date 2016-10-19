Новости Общество Экономика

Сегодня, 17:49
 

Владивосток начнут подключать к теплу на следующей неделе

Владивосток начнут подключать к теплу на следующей неделе

Отопление подано во все жилые дома и на социальные объекты Приморского края, исключение составляют Владивосток и Славянка – их планируют начать подключать к теплу с 28 и 29 октября соответственно , - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. В первую очередь тепло будет подано в больницы, детские сады и школы, затем отопление появится в жилых домах.

Уже запущено 640 котельных из 840 в 33 муниципальных образованиях. Сейчас идет процесс регулировки тепловых пунктов, внутридомовых систем, устраняются мелкие аварии на теплотрассах.

Процесс запуска тепла во Владивостоке займет примерно пять дней, - отметили  в администрации края.

В течение лета в крае заменено 70 котлов, более тысячи единиц различного оборудования. Только во Владивостоке переложено более 4,5 километров теплотрасс, проведен планово-предупредительный ремонт и на крупнейших теплоисточниках, обеспечивающих теплом Артем, Владивосток и Партизанск.

Особое внимание уделено запасам жидкого и твердого топлива на котельных Приморья. Сейчас количество мазута и угля превышает нормативы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря