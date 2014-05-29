Семинар для зрячих в Находке провёл человек, потерявший зрение

Просветительское мероприятие объединило в гостиной Музейно-выставочного центра людей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), и тех, кто готов помочь им адаптироваться в социуме или уже делает это.

Семинар провёл москвич Иван Ерхов, потерявший зрение два года назад. На встречу с известным блогером, активным сподвижником развития инклюзивных отношений в обществе пришли сотрудники муниципальных учреждений, специалисты социальной сферы, жители города, имеющие инвалидность. Иван активно занимается социальными проблемами людей с ОВЗ, ведёт ютюб-канал «Жизнь в темноте». Своим примером он показывает, что люди, потерявшие зрение или имеющие другие проблемы со здоровьем, могут вести активную жизнь наравне с другими, сообщает "Вести: Приморье".

Участникам семинара он рассказал, как поддержать родственника, потерявшего возможность самостоятельно заботиться о себе, чем помочь незнакомому человеку на инвалидной коляске, встретившемуся вам на улице, как правильно проводить незрячего до нужного ему места и т.д.

Как правило, здоровые люди, впервые столкнувшиеся с необходимостью оказать ту или иную помощь инвалиду, теряются, совершают ошибки, которые могут быть опасными для их подопечного. Задачи преодоления стереотипов восприятия людей с инвалидностью стали одной из важных тем обсуждения на этой встрече.

«Любите жизнь, не переживайте по пустякам, цените каждое мгновение и смотрите на мир сердцем» - пожелал в завершение мероприятия всем его участникам Иван Ерхов.

Встреча в городском музее прошла при поддержке Центра психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей и подростков с нарушениями развития «Мастерская Детства».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]