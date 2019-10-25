Старейший санаторий Дальнего Востока вновь принимает дорогих гостей. Юбилейный в этом году, 20-й раз общественники, учителя, врачи и пенсионеры отдыхают в курортном центре «Амурский залив».

«Желаю, чтобы вы все были здоровы и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре» - это Лариса Шатрухина, заслуженный работник культуры, желает всем здоровья. Кстати, о своем она уже позаботилась. Пенсионерка в третий раз получила путевку в санаторий по программе «Здоровье» фонда Владимира Николаева. Здесь ей организовали не только процедуры и прогулки на свежем воздухе, но и познакомили с такими же активными единомышленниками. Отдохнуть и набраться сил, вот уже 20 лет сюда со всего Приморья приезжают учителя, врачи, медсестры и заслуженные работники своих профессий.

Татьяна Лях, работник дополнительного образования: «Процедурки и обед, вечером у нас какое-нибудь кино, танцы. Ну, вообще тут обстановка такая: белочки, елки, море рядом. Вот все это располагает, чтобы оздоровился, поправился человек и набрался сил на будущую работу».

За год по программе бесплатно оздоравливаются более 1000 бюджетников. Многие из них уже давно на пенсии, но по-прежнему энергичные и активные, поэтому с удовольствием помогают в реализации программ «Приморью - достойную жизнь!». Проводят уроки патриотического воспитания, концерты, помогают ветеранам.

Динамично преображается и санаторий. Здесь полным ходом идут работы по благоустройству. Восстанавливают аллеи, делают пешеходные дорожки, сажают деревья. Каждый день на территорию здравницы приезжают горожане, чтобы просто сделать фото и отдохнуть от городской суеты. Уже сейчас «Амурский залив» не узнать.

Владимир Николаев, руководитель Фонда программы социальной поддержки населения «Приморью – достойную жизнь!»: «Это все делается для того, чтобы наши жители почувствовали комфорт, уют и, конечно же, достойное пребывание здесь. У нас так не хватает парков, красивых зон. И вот сегодня из этого леса происходит очень-очень уникальный парк, где люди могут не только отдыхать, приезжать в санаторий, но еще и могут отдохнуть на выходных, приехать в отель, в будущий ресторан, поэтому последние штрихи, и санаторий ждет очень-очень большая, красивая территория в ближайшее время».

Масштабный ремонт ждет все корпуса санатория, в скором времени здесь отреставрируют столовые, комнаты отдыха, процедурные кабинеты, проведут косметический ремонт. Одно останется неизменным - как и прежде, здравницу будут посещать участники программы Владимира Николаева «Приморью - достойную жизнь!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]