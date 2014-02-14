Приморцев напугали масштабы собачьей свадьбы (видео)

Жителей Арсеньева напугали мастштабы огромной собачьей стаи, которая была замечана на центральной улице города, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Instagram-паблик @arstv.

По словам местных жителей в стае более 10 собак. Бездомные животные вольготно разгуливают по улицам и, порой, ведут себе очень агрессивно. Причем, их появление замечают в разных частях города. Местные жители призывают городские власти заняться проблемой безнадзорных животных. Ведь по их словам, собаки бродят по корестностям уже несколько месяцев и со временем их становится больше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]