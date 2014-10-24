Во Владивостоке эвакуировали машину, в которой инвалида привезли в больницу. Случилось все несколько дней назад во Владивостоке. Пост, опубликованный в социальных сетях, вызвал нешуточный резонанс. В сложную ситуацию попал инвалид 1-ой группы. Человек, который был в коме 40 дней, обманул смерть и заставил поверить в чудеса оказался в абсолютно абсурдном положении.

Как сообщил на своей страничке в соцсети президента Дальневосточной общественной организации "Ковчег", в тот день жительница дальневосточной столицы подвозила 29-летнего друга Константина в краевую больницу. Девушка припарковала машину недалеко от медучреждения, рядом с отделением, где делают МРТ, и они вместе пошли на обследование. Но, как оказалось, место для парковки автоледи выбрала не совсем удачное. В итоге пара увидела, как на их глазах эвакуатор увозит их транспортное средство на штраф-стоянку.

На все вопросы сотрудники ДПС заверяли, что действуют в рамках действующего законодательства. Лишившись машины, он отчаялся и сел прямо на асфальт.

"Весь абсурд в том, что у нас была наклейка на лобовом стекле, которая говорит о том, что машина перевозит человека с ограниченными возможностями. Но, по словам сотрудников, она была наклеена не в том месте, - рассказывает Константин Тимофеев. - Так мне сказали в дежурной части... Мы даже номер телефона оставили на лобовом стекле. Можно было нам позвонить и попросить переставить машину...".

История жизни Константина, правда, удивительная. Она про настоящего мужчину, который вопреки медицинскому диагнозу, выжил и заново научился ходить. В 2012 году на него было совершено разбойное нападение. Травмы были настолько серьезные, что в больнице Константин провел год. 40 дней он лежал в коме, находясь фактически между жизнью и смертью. Медики пророчили ему стать овощем, но он обманул диагноз и доказал, что чудо возможно.

Теперь Константин познал еще одну проблему. Если в бою с болезнью он одержал победу, то в борьбе за парковку проиграл полицейским. По его словам, мест для машин, предусмотренных для инвалидов, в городе крайне мало. А те, что есть, по мнению пользователей соцсети, постоянно занимают водители, которые к людям с ограниченными возможностями не имеют никакого отношения.

"Машину, конечно, вернули. Но печально, что сейчас гаишников больше интересует не то, как инвалид потом доберется, а то, как вынудить меня заплатить штраф", - разочарован Константин.

В полиции уверяют, что все по закону.

"Машина инвалида или машина, перевозившая человека с ограниченными возможностями, может быть эвакуирована, если она припаркована под знаком 3.27. По закону под ним парковка запрещена для всех видов транспорта. В данном случае речь идет о водителе, на иномарке которой знак был наклеен только спереди, на заднем стекле его не было. И как раз машина была припаркована под 3.27. Основания для эвакуации у сотрудников полиции были. Все в рамках закона", - прокомментировали ситуацию в отделе пропаганды ГИБДД по Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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