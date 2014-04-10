Новости Общество Происшествия

Сегодня, 17:11
 

Женщина с несколькими ножевыми ранениями смогла выбраться из леса

Женщина с несколькими ножевыми ранениями смогла выбраться из леса

Фото: cdn.fishki.net

Жителю Железногорска-Илимского, который несколько дней назад пытался убить женщину в лесу, предъявили обвинение.

Происшествие получило большой общественный резонанс, пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес, где избил, а после нанес несколько ударов ножом в грудь. Женщина также показала следы от ударов на голове и раны на груди. По ее словам, мужчина также угрожал ее матери, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на  РИА Новости.

По версии следствия, нападавший оставил жертву в лесу и скрылся. Женщина осталась жива благодаря тому, что сумела добраться до автомобильной дороги. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

"Тридцатиоднолетнему жителю города Железногорск-Илимский предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря