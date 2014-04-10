Женщина с несколькими ножевыми ранениями смогла выбраться из леса

Жителю Железногорска-Илимского, который несколько дней назад пытался убить женщину в лесу, предъявили обвинение.

Происшествие получило большой общественный резонанс, пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес, где избил, а после нанес несколько ударов ножом в грудь. Женщина также показала следы от ударов на голове и раны на груди. По ее словам, мужчина также угрожал ее матери, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

По версии следствия, нападавший оставил жертву в лесу и скрылся. Женщина осталась жива благодаря тому, что сумела добраться до автомобильной дороги. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

"Тридцатиоднолетнему жителю города Железногорск-Илимский предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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