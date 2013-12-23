В Приморье задержан педофил за очередное насилие над ребенком
Вечером 24 октября 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от женщины об исчезновении малолетней дочери. Незамедлительно были организованы поиски ребенка, по результатам которых с поличным был задержан 30-летний местный житель, который удерживал ребенка возле гаражей в районе улицы Херсонская в городе Артеме. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, назначены судебные экспертизы. С ребенком работают психологи.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Поэтому следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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