В Приморье задержан педофил за очередное насилие над ребенком

Вечером 24 октября 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от женщины об исчезновении малолетней дочери. Незамедлительно были организованы поиски ребенка, по результатам которых с поличным был задержан 30-летний местный житель, который удерживал ребенка возле гаражей в районе улицы Херсонская в городе Артеме. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, назначены судебные экспертизы. С ребенком работают психологи.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Поэтому следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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