Пятеро приморцев получили благодарность от СК за поимку педофила
Вечером 24 октября 2019 года в городе Артеме в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении малолетней девочки. Незамедлительно были организованы поиски ребенка.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в поисках добровольно приняли участие местные жители Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дёрин. Мужчины направились к гаражному кооперативу в районе улице Светлогорской, где, проходя мимо одного из гаражей, услышали шорох. Молодые люди решили проверить, откуда раздается звук, свернули в закоулок, где, увидели мужчину, который силой удерживал ребенка. Парни приняли меры к освобождению девочки, и удерживали мужчину до приезда сотрудников полиции.
Благодаря активной гражданской позиции и смелости парней ребенок был спасен.
По факту совершения преступления против малолетней девочки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу, и ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 132 УК РФ.
За активную гражданскую позицию и решительность Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дёрин награждены благодарственными письмами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Подобные поступки являются примером настоящей отваги, бесстрашия и неравнодушия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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