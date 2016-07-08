10-летнего «особого» мальчика-потеряшку удалось найти у заброшенной дачи





10-летний мальчик, не умеющий разговаривать, пропал в Уссурийске 9 ноября. Найти его удалось благодаря неравнодушию Александра Шульженко — сотрудник полиции, не будучи при исполнении, по личной инициативе приступил к поискам ребенка, — сообщают «Вести: Приморье» по информации @sledcomprim.

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Владимир Фомин вручил благодарность жителю Уссурийска за активное участие в поисках малолетнего.

Вечером 9 ноября 2019 года в городе Уссурийске в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика. Незамедлительно были организованы поиски ребенка. В ночь на 10 ноября местонахождение мальчика было обнаружено.

Ребенок был найден благодаря активным действиям сотрудника отдела МВД по городу Уссурийску Александра Шульженко, который в нерабочее время проявил личную инициативу, находчивость, смелость и отравился в поиски.

Ребенок в силу физических особенностей не умел разговаривать, поэтому Александр Шульженко шел по Глуховским садам и окрикивал мальчика по имени, а когда услышал звук, пошел на него и в результате обнаружил его около заброшенной дачи.

За активное участие в поисках малолетнего, пропавшего на территории Уссурийского городского округа и.о. руководителя управления Владимир Фомин вручил Александру Шульженко благодарность следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]