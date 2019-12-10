Жительница Приморья поблагодарила полицейских и волонтеров, принимавших участие в поисках ее сына
Виктория Кириллова, мама мальчика, который 10 ноября заблудился в лесном массиве в пригороде Уссурийска, выразила благодарность сотрудникам полиции и всем неравнодушным гражданам, принимавшим участие в поисковых мероприятиях. Особую признательность она выразила 10-летнему Никите Шульженко, который вместе с папой – полицейским отдельной роты конвоирования подозреваемых и обвиняемых - отправился ночью искать сверстника.
Выразив искреннюю признательность, семья Кирилловых сделала Никите подарок - игрушечную модель пистолет «Нерф» и дартс, о которых Никита давно мечтал.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение местной жительницы с заявлением о пропаже ее 10-летнего сына, который ушел с территории садового участка одного из дачных районов.
На поиски пропавшего мальчика по тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Неравнодушные граждане, волонтеры отряда «Примпоиск» незамедлительно подключились к поисковым мероприятиям.
Обнаружить заблудившего мальчика удалось сотруднику полиции Александру Шульженко, отправившемуся после суточного дежурства искать ребенка, и его 10-летнему сыну Никите, который уговорил папу взять его с собой.
За проявленную инициативу, смелость и активную помощь в поисковых мероприятиях Александр и Никита Шульженко удостоены благодарности начальника полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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