В Приморье 10-летний сын полицейского помог найти пропавшего сверстника

10 ноября 2019 года жительница Уссурийска сообщила в полицию о пропаже ее 10-летнего сына, который ушел с территории садового участка одного из дачных районов. Женщина пояснила, что ребенок страдает заболеванием, из-за которого он дезориентирован.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, на поиски пропавшего мальчика по тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Неравнодушные граждане, волонтеры отряда «Примпоиск» незамедлительно подключились к поисковым мероприятиям.

В этот же вечер полицейский отдельной роты конвоирования подозреваемых и обвиняемых Александр Шульженко сменился с суточного дежурства. Находясь дома, он узнал о безвестном исчезновении ребенка и незамедлительно принял решение присоединиться к группе поисковиков. Александр очень хорошо знал местность, где пропал мальчик. Каждый год он ходит в этот район за грибами. 10-летний сын Никита уговорил папу взять его с собой.

Вооружившись фонариками, на личной автомашине УАЗ отец с сыном выдвинулись на поиски, объезжая территорию дачных угодий и лесные закоулки. В какой-то момент автомобиль застрял. Оставив машину, Александр и Никита продолжили прочесывать местность пешком. Не теряя надежды найти ровесника, Никита постоянно звал его по имени, и, углубившись на 800 метров от дороги, обнаружил пропавшего ребенка в кустах.

Александр сразу одел на замерзшего мальчика свою куртку и, связавшись с коллегами, передал детей родственнику, который только на внедорожнике смог добраться до них. А полицейский вернулся вытаскивать застрявший УАЗик.

Лишь под утро Никита и его отец вернулись домой. Несмотря на усталость, мальчик лег спать с радостным чувством удовлетворения.

В торжественной обстановке перед лицом всего личного состава городского отдела внутренних дел за проявленную смелость и активную помощь в мероприятиях по розыску потерявшего ребенка начальник полиции Сергей Абрамов выразил искреннюю признательность Никите, вручив ему благодарственное письмо и подарок.

Подполковник полиции отметил, что такие поступки действительно заслуживают внимания: ведь благодаря проявленной Никитой инициативе и неравнодушию была спасена жизнь ребенка.

Приказом начальника отдела МВД России по городу Уссурийску прапорщику полиции Александру Шульженко также объявлена благодарность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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