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Стая китов подплыла к Владивостоку

Киты минке  замечены в прибрежных водах дальневосточной столицы. Видео, снятое в районе Токаревского маяка, прислали в редакцию "Вести: Приморье" очевидцы.

По их словам, к Владивостоку подплыли довольно крупные особи этих млекопитающих.

В природе самцы таких китов  достигают в длину 10 метров и имеют массу до 8 тонн, самки — до 8,7 метров длины.

Очевидно киты заплыли в столичные воды в погоне за рыбными косяками.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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