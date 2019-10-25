Стая китов подплыла к Владивостоку

Киты минке замечены в прибрежных водах дальневосточной столицы. Видео, снятое в районе Токаревского маяка, прислали в редакцию "Вести: Приморье" очевидцы.

По их словам, к Владивостоку подплыли довольно крупные особи этих млекопитающих.

В природе самцы таких китов достигают в длину 10 метров и имеют массу до 8 тонн, самки — до 8,7 метров длины.

Очевидно киты заплыли в столичные воды в погоне за рыбными косяками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]