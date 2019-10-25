Стая китов подплыла к Владивостоку
Киты минке замечены в прибрежных водах дальневосточной столицы. Видео, снятое в районе Токаревского маяка, прислали в редакцию "Вести: Приморье" очевидцы.
По их словам, к Владивостоку подплыли довольно крупные особи этих млекопитающих.
В природе самцы таких китов достигают в длину 10 метров и имеют массу до 8 тонн, самки — до 8,7 метров длины.
Очевидно киты заплыли в столичные воды в погоне за рыбными косяками.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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