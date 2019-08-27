Потоп в районе стадиона "Динамо" во Владивостоке
Во Владивостоке полностью затоплена дорога возле стадиона "Динамо". Очевидцы прислали видео в редакцию "Вести: Приморье". На нем видно, как внедорожник бороздит просторы улицы Пограничной. Колеса полностью в воде. Здесь же утонул грузовик.
Стоит отметить, что район стадиона "Динамо" постоянно попадает в сводки затопленных территорий дальневосточной столицы.
Сегодня с раннего утра во Владивостоке идет сильный дождь. Затоплен ряд улицы, одними из первый ушли под воду Спортивная вместе с одноименным рынком, Борисенко, парковка ТЦ "Калина Молл" и многие другие.
Синоптики прогнозируют ливни 27 и 28 августа. Объявлено штормовое предупреждение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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