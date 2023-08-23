Ужас для пешеходов и машин: о ситуации с потопом во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня с утра идут ливневые дожди, как результат, традиционно затопило улицу Пограничную в районе стадиона "Динамо", - сообщает "Вести: Приморье".

"Ужас для пешеходов и машин — последние окатывают людей с ног до головы", - пишут владивостокцы в социальных сетях.

Подробности в видеоматериле нашего корреспондента Виктории Шандыбиной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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