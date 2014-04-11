"Кладбище" автомобильных госномеров появилось во Владивостоке

Во Владивостоке устроили своеобразное кладбище госномеров, потерянных автомобилистами, - сообщает "Вести: Приморье".

Сегодня во Владивостоке в результате сильного ливня затопило ряд улиц, в том числе Пограничную - возле стадиона "Динамо". Стоит отметить, что этот участок топит дождями постоянно. Машины, преодолевая водную преграду, теряют свои номера. Кто-то из неравнодушных горожан собрал их и выставил в ряд, чтобы владельцы могли за ними вернуться.

Поражает количество потерянных гономеров - более трех десятков, среди которых есть и элитные: 111, 494, 505.

Видео в социальной сети получило много отликов от пользователей:

"Присмотритесь, там большинство с рамками обломало. Как говорится: "Касиства калифана!", "Ежегодный флэшмоб номеров", "В гараж бы мне, хочу стену ими отделать)))", "Почем 111?😄", "Старинное фото"Торговец номерами".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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