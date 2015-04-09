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В Дальнегорске пожарные потушили крупное возгорание (видео)

В Дальнегорске пожарные потушили крупное возгорание (видео)

В Дальнегорске, в микрорайоне Горелое пожарным пришлось несколько часов ликвидировать возгорание. Горели надворные постройки и гаражи местных жителей, сообщает "Вести: Приморье". 

Несмотря на осадки (во время пожара шел дождь), языки пламени поднимались довольно высоко и огонь быстро захватывал другие деревяные постройки, в которых могли находится горючие материалы. Прибывшие пожарные расчеты развернули пожарые рукова, локализовали огонь, а потом и вовсе справились с пожаром. В огне пострадало только имуществоо граждан.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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