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В торговом центре «Максим» выгорели почти все торговые павильоны

В торговом центре «Максим» выгорели почти все торговые павильоны

В торгово-развлекательном центре «Максим», где сегодня утром произошло возгорание в кухне одного из кафе, огонь повредил почти все помещения. По словам представителя МЧС, выгорело четыре этажа, сообщает «Вести: Приморье». 

По словам очевидцев, пожарным до сих пор не удаётся полночью локализовать возгорание. Языки пламени продолжают пробиваться в разных местах здания. 

Напомним, рано  утром 21 сентября на Постышева сгорел шестиэтажный торговый центр «Максим». Сигнализация сработала, первые расчеты подъехали уже через шесть минут. Пожар, который распространился более чем на 1000 кв. м, локализовали к 09:40 и до сих пор продолжают тушить. Причину возгорания пока не называют, но арендаторы предполагают, что огонь пошел от кафе на последнем этаже. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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