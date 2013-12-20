"Это настоящий ад". Огонь уничтожает крупный торговый центр Владивостока
Страшный пожар бушует в торговом центре "Максим" на улице Постышева во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье".
Судя по видео, масштабы трагедии огромны, огонь охватил почти все здание. Языки пламени видны за несколько километров. Пока не ясно, есть ли пострадавшие, но судя по всему, ущерб будет многомиллионным. На месте работают все силы владивостокского спасательного гарнизона. На тушение огня брошены силы всех оперативных служ Владивостока.
В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступили диспетчеру в рано утром. Расчеты по указанному адресу прибыли спустя 6 минут. Площадь возгорания состаляет 1000 кв. метров. Очевидцы, приславшие видео на наш WhatsApp удивляются, что ТЦ полыхает весь в электрических огнях. Энергоснабжения так и не отключено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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