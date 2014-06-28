Во Владивостоке горит популярный торговый центр "Максим"

Во Владивостоке около 6.00 часов утра загорелся крупный торговый центр "Максим", расположенный в районе остановки Постышева на проспект 100-летия Владивостока, 57. В ТЦ расположены не только торговые павильоны, но и кафе.

Площадь пожара составляет 1000 кв.м. По предварительным данным пострадавших нет.

В настоящее время пожарные расчеты прибыли к месту пожара и приступили к тушению.

Причина пожара устанавливается.

Последний крупный пожар в торговом центре Владивостока произошел в ноябре 2018 года. Вести:Приморье" соообщали, что в ночь на понедельник, 19 ноября, во Владивостоке загорелся торговый центр «Бум» на Русской. Огонь охватил площадь более чем в полторы тысячи квадратов. Чтобы справиться с возгоранием на место выехали 45 пожарных, плюс 14 спецмашин. Пострадавших нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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