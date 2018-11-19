Сегодня некоторые арендаторы, после того как им впервые разрешили зайти в помещения торгового центра "Максим", смогли увидеть какой ущерб нанёс пожар их имуществу. Пускают пока только на первый этаж, который меньше всего пострадал от огня. На других уровнях находиться опасно.

По словам очевидцев, павильоны, на четвертом и пятом этажах полностью выгорели. Третий уровень частично рухнул на второй.

Очаги возможного возгорания пожарные заливали водой свыше 26 часов. В торговом центре находились магазины электроники и бытовой техники, десятки шоу-румов одежды и обуви, ювелирные бутики. Всего около 160 арендаторов.

-У нас ничего не сгорело, все испортилось водой и сажей.

-Не пускают на второй этаж никого. Там посерьезней конечно. Там и горело, и воды много, и разрушения.



-На первом этаже очень сильно пострадало. В основном когда пожарники тушили. Очень много воды.

К ситуации, связанной с положением дел арендаторов подключилась Уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина. Сейчас прокуратура и МЧС проводят проверку — была ли исправна система автоматической пожарной сигнализации и оповещения, в каком состоянии была проводка. А также устанавливают причины возгорания. По одной из версий, в одном из кафе взорвался газовый баллон.

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края: "Надзорное ведомство даст оценку деятельности собственника здания и арендаторов помещений, на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности. В том числе, помещение кафе, которое, по предварительным данным, явилось очагом возгорания"



Напомню, здание загорелось около 6 часов утра в субботу. Огонь моментально распространился на верхние этажи здания. Было задействовано 70 человек личного состава и 20 единиц техники. Окончательно ликвидировать пожар удалось лишь к утру воскресенья. Из-за того, что пламя вспыхнуло, когда торговый центр был еще закрыт, жертв удалось избежать. Сегодня специалисты Госпожарнадзора проходят внеплановые проверки во всех торгово-развлекательных комплексах Владивостока. Особое внимание уделяют зонам, где расположены кафе и рестораны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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