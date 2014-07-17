Арендаторы сгоревшего торгового центра «Максим» подсчитывают ущерб. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной.
Сотни миллионов рублей, если не миллиард. Арендаторы торгового центра «Максим» подсчитывают ущерб. Сегодня некоторых предпринимателей наконец-то пустили забрать остатки имущества. Что сталось от шикарных шуб, огромных магазинов электроники и десятков золотых бутиков?
Александра Тимошенко с мужем одни из арендаторов торгового центра «Максим». Бутик мужской одежды открыли почти десять лет назад. И за одну ночь потеряли все. Ущерб семейному бизнесу — 10 миллионов рублей.
Александра Тимошенко, арендатор: - "Остались просто ни с чем. Можно так сказать. Все десять лет просто прошли вот так вот зря. Дай бог, конечно, что какие-то деньги, может быть, нам выплатят. Но, мне кажется, по сравнению с нашими потерями это будут просто копейки."
Товары сгорели, разбились и утонули. Суммы колоссальны. Бизнесмены в сердцах рассказывают - хуже быть не может, ведь все уже заполнили склады в «Максиме» осенней и зимней коллекциями. При этом большинство магазинов не страховало товар.
Забрать вещи арендаторов пускают только на первый этаж, он пострадал меньше всего. Четвертый и пятый уровни выгорели полностью, а третий частично рухнул на второй. Находиться в здании опасно.
Иван Шаталин, арендатор: - "У нас два бутика, находятся на двух этажах. На первом и на втором. Пока только вывезли весь товар. Будет проводить какую-то экспертизу свою. Что можно оставить, отстирать, сохранить. На втором так, мельком посмотрели. Там все обгоревшее, закопченное. Там все печальней намного."
Справиться с шоком и составить кипу необходимых в такой ситуации документов, бизнесменам помогают эксперты.
Сейчас прокуратура и сотрудники МЧС проводят проверку — была ли исправна система автоматической пожарной сигнализации и оповещения, в каком состоянии была проводка, как соблюдали условия пожарной безопасности владельцы здания и арендаторы. Причину пожара пока не установили, одна из версий — взрыв газового баллона в кафе на последнем этаже. Напомню, торговый центр «Максим» загорелся около шести утра в субботу 21 сентября. Обошлось без пострадавших.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.02.2017 Во Владивостоке группа преступников обворовала ювелирный магазин
-
14.06.2016 Во Владивостоке в ТЦ "Строитель" ограблены сразу более десяти офисов
-
21.09.2019 Арендаторы ТЦ "Максим" назвали виновника пожара
-
23.09.2019 Пожар в ТЦ "Максим": арендаторы рассказали о своих убытках
-
30.08.2019 Экстренный спуск воды затопил 2 этажа ТРК "Седанка Сити"
-
17.07.2014 Приморский бизнесмен обманул таможню на 60 млн. рублей
Добавить комментарий