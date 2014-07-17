Сотни миллионов рублей, если не миллиард. Арендаторы торгового центра «Максим» подсчитывают ущерб. Сегодня некоторых предпринимателей наконец-то пустили забрать остатки имущества. Что сталось от шикарных шуб, огромных магазинов электроники и десятков золотых бутиков?

Александра Тимошенко с мужем одни из арендаторов торгового центра «Максим». Бутик мужской одежды открыли почти десять лет назад. И за одну ночь потеряли все. Ущерб семейному бизнесу — 10 миллионов рублей.

Александра Тимошенко, арендатор: - "Остались просто ни с чем. Можно так сказать. Все десять лет просто прошли вот так вот зря. Дай бог, конечно, что какие-то деньги, может быть, нам выплатят. Но, мне кажется, по сравнению с нашими потерями это будут просто копейки."

Товары сгорели, разбились и утонули. Суммы колоссальны. Бизнесмены в сердцах рассказывают - хуже быть не может, ведь все уже заполнили склады в «Максиме» осенней и зимней коллекциями. При этом большинство магазинов не страховало товар.

Забрать вещи арендаторов пускают только на первый этаж, он пострадал меньше всего. Четвертый и пятый уровни выгорели полностью, а третий частично рухнул на второй. Находиться в здании опасно.

Иван Шаталин, арендатор: - "У нас два бутика, находятся на двух этажах. На первом и на втором. Пока только вывезли весь товар. Будет проводить какую-то экспертизу свою. Что можно оставить, отстирать, сохранить. На втором так, мельком посмотрели. Там все обгоревшее, закопченное. Там все печальней намного."

Справиться с шоком и составить кипу необходимых в такой ситуации документов, бизнесменам помогают эксперты.

Сейчас прокуратура и сотрудники МЧС проводят проверку — была ли исправна система автоматической пожарной сигнализации и оповещения, в каком состоянии была проводка, как соблюдали условия пожарной безопасности владельцы здания и арендаторы. Причину пожара пока не установили, одна из версий — взрыв газового баллона в кафе на последнем этаже. Напомню, торговый центр «Максим» загорелся около шести утра в субботу 21 сентября. Обошлось без пострадавших.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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