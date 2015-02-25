Семь человек пострадали в ДТП по вине несовершеннолетнего водителя

В Арсеньеве в районе дома №24 на улице Калининской 17-летний парень за рулем "Тойота Ипсум" при пересечении нерегулируемого перекрестка улиц Калининская - Ломоносова не предоставил преимущества в движении автомобилю "Тойота Приус", двигавшемуся по главной дороге, совершил столкновение с ним. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Приморскому краю, в результате ДТП пострадали пассажиры обоих транспортных средств (27-летняя женщина, мужчины в возрасте 18, 22, 26 лет, подростки 15 и 16 лет), а также водитель "Тойоты Ипсум". Всем участникам автопроисшествия назначено амбулаторное лечение.

Несовершеннолетний, спровоцировавший ДТП, водительского удостоверения не имеет, ранее обучения на право управления транспортным средством не проходил. Состояние опьянения у несовершеннолетнего не выявлено.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить, каким образом несовершеннолетний получил доступ к транспортному средству, степень ответственности родителей несовершеннолетних участников автоаварии. По результатам проведенной работы будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Родителям несовершеннолетнего предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате автопроисшествия водителю "Тойоты Приус".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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