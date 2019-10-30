Здание с 30-летней историей, корпус Краевой детской клинической больницы №2 во Владивостоке, по сути, возводят заново. Глобальная реконструкция идёт без нарушения лечебного процесса.

Неудобства есть, считают врачи. Но когда видишь результат — сияющие свежестью палаты, бытовые комнаты — забываешь о трудностях. Пока в детской клинике явно не хватает койко-мест.

Инна Зеленкова, главный врач краевой детской клинической больницы №2: «К сожалению, даже в коридорах лежат. И это всегда прогнозируемо, зима-осень, всегда идёт подъём вирусных инфекций и подъём бронхолёгочных заболеваний. И в этом году, как и в прошлом, мы получаем увеличение госпитализаций».

В отделении сестринского ухода уже полный порядок. В свежих стенах малыши, которые пока не запомнили своих мам. Но всё же, они - не сироты, рассказывает Валентина Иващенко.

Валентина Иващенко: «А это у нас Сашенька Шаманин. Он у нас с рождения, поступил с роддома, ребёнок контактный по ВИЧ-инфекции, по гепатиту, но не отказной. Мама обязуется забрать, когда мальчику исполнится 8 месяцев».

И эта девочка ждет маму, которая обещала вернуться. Случается, что маленькие пациенты по второму и третьему разу попадают в клинику. Родные не вспоминают о них многие месяцы. Зато рядом эти удивительно чуткие женщины.

Валентина Иващенко, заведующая отделением сестринского ухода, врач-педиатр высшей категории: «Это наш дом, второй. Я работаю долго здесь. Все знаем про всех и про детей... Случайных людей у нас не бывает».

Буквально, в течение часа персонал принимает сразу двух отказничков из перинатального центра. Это благо, что горе-матери сразу решили передать детей государству. Для них обязательно найдут достойных родителей.

Валентина Иващенко, заведующий отделением сестринского ухода, врач высшей категории: «Нам нужно, чтобы ребёнок попал сразу в семью. Ребёнку нужны руки, материнские».

Краевая клиническая получит в ноябре абсолютно новое, долгожданное отделение паллиативной помощи. ПАллио в переводе с латинского - покрывало. В медицине перефразировали это в «укрывающих от боли». Иначе говоря, появится место, где о страдающем пациенте, самом маленьком и беззащитном, очень плотно заботятся.

Инна Зеленкова, главный врач краевой детской клинической больницы №2: «Здесь будут комнаты, гостиная, спальня, мы его позиционируем, как дом. Как дом, в котором вас ждут, любят, мы планируем открыть новый Дом для тяжёлых больных».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]