Отделение паллиативной помощи детям появится в Приморье

Первое отделение для оказания паллиативной помощи детскому населению готовится к открытию на базе детской краевой клинической больницы №2 в Приморье. Сейчас в медучреждении завершаются подготовительные работы. Уже в начале ноября здесь готовы принять первых пациентов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, новое отделение рассчитано на 10 коек. Все необходимое оборудование для отделения закуплено. Для оказания более качественной медицинской помощи в больнице расширено и отделение реанимации – число реанимационных коек увеличено до пяти.

Медицинский персонал второй краевой детской больницы прошел обучение по оказанию паллиативной помощи.

«Наша больница много лет приходит на помощь детям и родителям с орфанными (редкими) заболеваниями, с вирусом иммунодефицита человека и другими. Открывая отделения паллиативной помощи для детей, мы делаем значительный шаг в сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их родственников», – отметила главный врач медучреждения Инна Зеленкова.

Отметим, что паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и облегчение тягостных симптомов болезней. В число методов оказания паллиативной помощи входит купирование болевых ощущений и других тягостных симптомов неизлечимых заболеваний, а также психологическая и психосоциальная поддержка.

Напомним, что в настоящее время в Приморье оказание паллиативной медицинской помощи организовано в стационарных условиях пока только взрослым. Для этого задействовано 12 медицинских организаций, из них паллиативная помощь оказывается в трех медорганизациях – в Яковлевском и Надеждинском районах, Дальнереченском городском округе. Еще девять больниц располагают койками сестринского ухода – это Владивостокские клинические больницы №3 и №4, больницы Красноармейского, Ольгинского, Чугуевского, Хасанского, Партизанского районов, Находки и Уссурийска. Общий коечный фонд составляет 257 коек, в том числе 219 коек сестринского ухода.

Паллиативную помощь в амбулаторных условиях взрослым оказывают на базе пяти учреждений – Спасская центральная районная поликлиника, Приморский краевой онкологический диспансер, поликлиника №6 Владивостока, Ханкайская и Хасанская центральные районные больницы. Из них две – Спасская поликлиника и поликлиника №6 Владивостока – имеют в своем составе выездные патронажные службы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]