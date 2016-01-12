Новые выплаты и компенсации появятся в Приморье в 2020 году

Дополнительные меры социальной поддержки появятся в 2020 году в Приморье. Соответствующие изменения в закон о социальной поддержке граждан, предложенный губернатором Олегом Кожемяко, единогласно одобрен на заседании краевого Законодательного Собрания в среду, 30 октября.

Как сообщили в администрации Приморского края, для неработающих жителей региона, награжденных знаками «Почетный гражданин Приморского края» и «Почетный житель Приморского края» введены новые выплаты.

Такие граждане будут получать ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей и единовременно ко Дню Приморского края (20 октября) – 15 тысяч рублей. В случае смерти человека родственникам будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Выплаты будут предоставляться гражданам после достижения ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо после назначения им страховой пенсии.

Еще одна мера социальной поддержки, предусмотренная законопроектом, касается работников краевых государственных и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности.

Инструкторам-методистам и тренерам с высшим или средним профобразованием расходы за жилье, отопление и электроэнергию будут компенсировать в размере 100%. Не имеющим профобразование предусмотрели ежемесячную денежную выплату, которая позволит компенсировать собственные расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Еще одна статья нового закона расширяет список лиц, имеющих право на присвоение почетного звания «Ветеран труда Приморского края». Такое право получают активисты, работающие в краевых отраслевых, первичных профорганизациях не менее 15 лет, имеющие награды первичных организаций и Почетные грамоты профсоюзов.

Закон единогласно принят депутатами краевого парламента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]