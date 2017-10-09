Минтранс и «Аэрофлот» до сих пор не договорились о «плоских» тарифах — часть билетов на Дальний Восток может подорожать

В правительстве обсуждается частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Дальним Востоком. Дискуссии привели к тому, что Минтранс до сих пор не разрешил «Аэрофлоту» продавать билеты на 2020 год по убыточному для компании «плоскому» тарифу, и пассажиры не могут их купить, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли и в правительстве. Сейчас «Аэрофлот» продает билеты в регион в основном по «плоскому» тарифу (не зависит от сезона и уровня спроса, в компании неоднократно жаловались на убытки от его применения), а часть – по субсидируемому (для детей, студентов, пенсионеров и многодетных родителей).

«Плоский» тариф применяется «Аэрофлотом» с 2015 года. Сегодня билет туда-обратно из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан стоит 22 тысячи рублей для «России» и 25 тысяч рублей для «Аэрофлота». Он, в отличие от льготного тарифа, не субсидируется из бюджета и является социальной нагрузкой на авиакомпанию.

Для открытия продаж билетов на следующий год по «плоскому» тарифу «Аэрофлот» ежегодно обращается в Минтранс – главный акционер авиакомпании в лице государства должен подтвердить право перевозчика продавать билеты ниже себестоимости. В предыдущие годы Минтранс всегда одобрял перевозчику «плоский» тариф не позже октября, но в этом году этого пока не произошло, из-за чего клиенты не могут купить билеты на 2020 год.

По информации «Коммерсанта», «Аэрофлот», пытаясь ускорить решение вопроса, обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову. Его представитель подтвердил получение письма, но его содержание не раскрыл.

В Минтрансе утверждают, что до конца года «Аэрофлот» получит одобрение на пролет в 2020 году только по «плоскому» тарифу. Система с частичным повышением цен за счет применения коммерческого тарифа в следующем году применяться не будет. «Рейсы на Дальний Восток планируют открыть авиакомпании "Икар" (аффилирована с NordWind) и "ИрАэро"», – добавили в Минтрансе. При этом в министерстве не отрицают возможного введения коммерческого тарифа в последующие годы. Источники, знакомые с обсуждением вопроса в правительстве, утверждают, что окончательное решение еще не принято.

В «ИрАэро» напомнили, что с 2018 года компания «успешно выполняет полеты на В-777-200 из Москвы на Дальний Восток и обратно», и отметили, что рассматривают «возможность развития своей дальневосточной программы». В NordWind не ответили на запрос.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что группа «Аэрофлот» могла бы целесообразно совмещать перевозки и по субсидируемым тарифам, и по «плоскому» тарифу, и по коммерчески оправданным ценам. От «Аэрофлота» с его премиальным сервисом следует ожидать рыночного ценообразования, а «Россия» могла бы полностью взять на себя решение социальных задач, считает он.

Эксперт отметил, что сокращение предложения по «плоскому» тарифу не приведет к существенному увеличению провозных емкостей на прямых линиях между Москвой и дальневосточными городами. «ИрАэро», NordWind и «Икар» и так пытаются работать на этих направлениях, но размеров их флота недостаточно для полноценной конкуренции с группой «Аэрофлот», констатирует Олег Пантелеев. «После ухода с рынка "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" конкурентов у "Аэрофлота" на этих направлениях просто не существует, – говорит эксперт. – Широкофюзеляжный парк "ИрАэро" и NordWind больше нацелен на перевозки по туристическим направлениям».

Ранее сообщалось, что купить билеты на маршруты компании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву на 2020 год невозможно еще с августа. В пресс-службе авиакомпании уверяли, что программа дальнемагистральных перелетов просто еще не сформирована, билеты поступят в продажу сразу после утверждения расписания, причем обязательно с сохранением «плоских» тарифов.

«Существует программа субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток и обратно, на которую ежегодно правительством РФ выделяются необходимые финансовые средства, но, учитывая обстоятельство закрытия полетов в 2020 году со стороны авиакомпании «Аэрофлот», реализация данной программы не представляется возможной», – говорится в письме пассажиров.

Как сообщает VI.ru, в августе генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев пожаловался на убытки и сообщил о планах отказаться от «плоских» тарифов для рейсов на Дальний Восток. На то, что рост цен на авиаперевозки опережает инфляцию, также обратил внимание президент Владимир Путин. «Виталий, больше инфляции – 7% рост!» – обратился глава государства к Савельеву на заседании президиума Госсовета во Владивостоке. Позднее Минтранс пообещал к октябрю подготовить меры сдерживания цен на авиабилеты.

Помимо «Аэрофлота» и его дочки «России», из Владивостока в столицу летают авиакомпании «ИрАэро» и S7. Самый дешевый полет «Аэрофлотом» туда-обратно в этом году обходился в 25 тысяч рублей по «плоскому» тарифу. Минимальная цена на январь 2020-го из Владивостока в Москву и обратно у S7 – 20,6 тысячи. На сайте «ИрАэро» на сегодняшний день предлагаются билеты только до ноября 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]