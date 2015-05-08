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Более 4 тонн осетровых рыб изъяли пограничники на трассе Владивосток - Хабаровск

Более 4 тонн осетровых рыб изъяли пограничники на трассе Владивосток - Хабаровск

Фото: Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресечена транспортировка крупной партии краснокнижных рыб осетровых пород общим весом более 4 тонн. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, только по предварительным подсчетам составляет более 88,5 млн. рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-группу погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, на трассе «Владивосток - Хабаровск» в остановленном транспортном средстве, следовавшем в центральный регион России, среди многочисленных мешков с замороженной рыбой лососевых пород, пограничники обнаружили продукцию не указанную в сопроводительных документах. При вскрытии мешков с надписью «Минтай. Треска. Камбала» были выявлены краснокнижные виды рыб – калуга и амурский осетр. Объяснить наличие в кузове рефрижератора запрещенных к вылову особо ценных осетровых водитель не смог.

Всего сотрудники Пограничного управления насчитали 178 мешков, в которых находилось 388 тушек осетра и 98 – калуги, некоторые экземпляры которой достигали 1,5 метров в длину и весили порядка 60 килограммов.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море»).

После проведения разбирательства и экспертизы, будет принято процессуальное решение.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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