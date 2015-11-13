Нелегальный склад ценных морепродуктов обнаружен во Владивостоке

В гаражном боксе в одном из районов г. Владивостока сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили более 1,5 тонн различных водных биологических ресурсов без документов. По предварительным подсчетам причиненный ущерб составляет более 10 млн. рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, 33-летний местный житель арендовал помещение на окраине города и организовал расфасовку и хранение морепродуктов. У приморца имелось все необходимое для нелегального производства: рефконтейнер, большие морозильные лари, холодильники, весы, вакуумный упаковщик, многочисленная тара и бланки бирок. Морозильные камеры были заполнены брикетами с гребешком и мясом краба кустарного производства. В холодильнике пограничники обнаружили более 70 банок заготовленного трепанга на меду также без маркировки и наименования производителя. В рефконтейнере хранились коробки с крабом и креветкой разных видов.

Всего сотрудники Пограничного управления насчитали более 720 килограммов конечностей краба, более 200 килограммов мяса краба, свыше 400 килограммов мускул гребешка и около 100 килограммов различной креветки.

Никаких документов, подтверждающих законность происхождения морского изобилия, владелец предоставить не смог.

В отношении жителя Владивостока возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море»).

Проводится разбирательство по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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